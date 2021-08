Zuletzt waren sie vor zwei Jahren mit „Der Widerspenstigen Zähmung“ zu Gast im anheimelnden Bernhardschen Park. Nun, nach einem Jahr Corona-Pause, haben die Akteure von Zettel’s Theater ein weniger bekanntes Werk ihres „Hausautors“ William Shakespeare im Gepäck: „Cymbeline“, eine dramatische Romanze. Am 20. und 21. August soll sich in Harxheim dafür der Vorhang heben.

Seit Mitte der 90er Jahre sind die Besuche der Mainzer Schauspieler mit ihren turbulenten, kurweiligen, eigenwilligen Shakespeare-Adaptionen eine feste Tradition im Weingut Janson Bernhard. Längst haben sie sich über den Donnersbergkreis hinaus eine große Fangemeinde erspielt. Letzte Jahr mussten die Gastspiele pandemiebedingt erstmals pausieren.

Das Werk spielt in der Zeit der römischen Antike und handelt vom Schicksal der Imogen, der Tochter von König Cymbeline. Mit seinen zahlreichen Verwicklungen, der Trennung der Liebenden sowie überraschenden Wendungen und der wundersamen Rettung am Ende hat Shakespeare den Stoff für seine Geschichte aus der vorliegenden Romanzenliteratur seiner Zeit übernommen, schicken die Mainzer Schausüpieler ihrem Auftritt voraus. Der König Cymbeline hat, wie weiter ausgeführt wird, frisch geheiratet. Die neue Königin an seiner Seite, die schon mehrere Fürsten und Könige vor ihm hatte, kennt nur ein ehrgeiziges Ziel: „Make britain great“. Da sind ihr und ihrem Sohn Cymbelines eigene Kinder nur im Weg, allen voran Imogen, die Älteste. Die hält nichts vom Angebot der Stiefmutter, das Aufgebot mit dem frischen Stiefbruder Cloten zu bestellen, hat sie doch Herz und Hand längst Posthumus anvertraut. Ein „no deal“ kommt für die Queen jedoch nicht in Frage, da beißen Imogen und ihr Vater Cymbeline auf Granit – die Ausgangspunkte für das kurzweilige und abwechslungsreiche Geschehen.

Kurz-Info

Die Aufführungen am Freitag und Samstag, 20. und 21. August, beginnen um 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr.