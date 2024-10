Am kommenden Freitag, 25. Oktober, 20 Uhr, spielen Gankino Circus ihr Programm „Bei den Finnen“ im Theater Blaues Haus in Bolanden-Weierhof. Was der Franke für Bayern ist, das ist der Finne für Europa: Ein Exot aus dem Norden, wortkarg, wunderlich – und doch liebenswert. Da verwundert es nicht, dass sich die vierköpfige Gruppe Gankino Circus aus Westmittelfranken magisch angezogen fühlt von Finnland.

„Bei den Finnen“ heißt ihr Programm, das als weltweit erstes Kulturspektakel Wathose, Schuhplattler und Filterkaffeemaschine auf der Bühne zusammenbringt. Bei dem musikalischen Roadtrip erläutern die Finnland-Fans auch, warum Finnen so selten ihre Hemden wechseln, was das mit den rätselhaften Waschschüsseln auf der Bühne zu tun hat, welche Zauberkräfte in dem mitgebrachten roten Kanu stecken und was das Geheimnis der finnischen Gelassenheit ist.

Finnische Polka trifft auf fränkischen Rock’n’Roll

Finnische Polkas treffen dabei auf fränkischen Rock’n’Roll, und Weltmusik aus eigener Feder verschmilzt mit unkonventionellen Interpretationen alter finnischer Volkslieder. So facettenreich die Musik ist, so bunt ist auch die illustre Reisegesellschaft: Simon Schorndanner spielt Saxophon und Klarinette, und Akkordeonist Maximilian Eder entpuppt sich als heimlicher Finnenflüsterer. Trommel-Tausendsassa Johannes Sens überrascht mit magischen Fähigkeiten, und Ralf Wieland muss als Reiseleiter seine ungleiche Truppe ebenso wie das Publikum sicher durch den Abend führen... Kurzum: Der Abend verspricht eine Mischung zu sein aus zeitgemäßer Volksmusik, anarchischer Spielfreude und raffiniertem Wortwitz.

Karten für das Konzert, das der Eisenberger Verein Neuer Landweg veranstaltet, gibt es an der Abendkasse. Es wird jedoch um Kartenreservierung gebeten unter der E-Mail reservierung@neuerlandweg.de.