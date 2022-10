Das Theater Blaues Haus in Bolanden-Weierhof startet nach der Sommerpause wieder durch. Die Tucholsky-Eigenproduktion fiel zwar am Freitag krankheitsbedingt aus, ist aber weiter im Programm. Ein Gespräch über die Erfahrungen der vergangenen Monate und ein Ausblick.

Der große Wunsch, den Ruth Leyendecker zum Jahresstart hatte, wurde erfüllt. Die Kultur kehrte auf die Bühnen zurück, die Einschränkungen wurden weniger, verschwanden schließlich ganz. So blickt auch das Theater Blaues Haus in Bolanden, dessen Vorsitzende Leyendecker ist, auf ein bislang zufriedenstellendes Jahr 2022 zurück – auch wenn freilich noch längst nicht alles optimal läuft. Die Gründe dafür sind unterschiedlich.

Gäste froh, aber teils zögerlich

Dennoch: Jetzt, wo der Herbst langsam Einzug hält, lohnt sich ein erster Rückblick. „Wir konnten unser Programm fast wie geplant umsetzen“, freut sich Leyendecker. Wenige Veranstaltungen mussten bislang krankheitsbedingt ausfallen, wobei jeweils nicht das Coronavirus die Ursache war, wie die Vorsitzende des Theater-Vereins betont. Erwischt hatte es unter anderem eine Vorstellung des Haus-Ensembles. Die Aufführung von Kurt Tucholskys „Lerne lachen ohne zu weinen“ soll jedoch nachgeholt werden. Auch der Nachholtermin vergangenen Freitag konnte nicht stattfinden. Nun soll die Revue aber am 14. und 15. Oktober nochmals zu sehen sein.

Ansonsten sei alles reibungslos gelaufen. „Die, die sich bei uns eingefunden haben, waren froh, dass wieder Kulturveranstaltungen stattfinden und das auch mit immer weniger Beschränkungen“, erklärt Leyendecker. Von ausverkauften Veranstaltungen ist man aber auch in Bolanden – wie an vielen anderen Kultur-Standorten auch – mitunter weit entfernt. „Es hätten bei allen Veranstaltungen mehr Besucherinnen und Besucher sein können“, meint Leyendecker.

Die Suche nach Ursachen geht in verschiedene Richtungen. Für Ruth Leyendecker spielt Corona dabei weiterhin eine große Rolle. „Die potenziellen Gäste waren zum Teil zögerlich, sich wieder in geschlossene Räume zu setzten, obwohl wir ja durch das Bundesprogramm Neustart Kultur auch eine Lüftungsanlage erhalten haben“, meint sie. Hinzu sei außerdem gekommen, dass in den wärmeren Jahreszeiten vielerorts Veranstaltungen stattfanden. „Nicht nur die gesamte Kulturszene lief wieder an. Es wurde auch die ausgefallenen und abgesagten Termine nachgeholt und gleichzeitig starteten auch wieder Feste, Märkte und Kerwen“, erklärt Ruth Leyendecker. Viel Angebot also – mit dem Ergebnis, dass meistens Plätze in den Hallen und Sälen freiblieben und weiterhin bleiben.

Sorgen wegen Energiekrise

Inzwischen kommt mit der Energiekrise hinzu, dass viele Leute sich mehrfach überlegen, wie sie ihre Euros investieren. Denkbar, dass bei manchen Leuten da zunächst an Freizeit- und Kulturveranstaltungen gespart wird. Dem Blauen Haus geht es da kaum anders. „Natürlich machen wir uns Gedanken, wie wir unsere Heizkostenrechnung im nächsten Jahr zahlen sollen“, sagt die Vorsitzende. Das Theater steht in dem Teil des Weierhofs, der weitgehend mit Gas beheizt wird.

Die Konsequenz vorerst: Man wird die Heizung weniger aufdrehen und empfiehlt Gästen, in Jacken zu kommen. „Wir werden in diesem Winter unsere Gasheizung möglichst sparsam nutzen, und unsere Lüftungsanlage kann nur Frischluft reinblasen, in der Temperatur, die draußen herrscht“, informieren die Veranstalter inzwischen auch auf ihrer Internetseite.

Wieder Kindertheater

Was die Pandemie angeht, hofft Leyendecker lediglich darauf, dass ein erneuter, kompletter Lockdown ausbleiben wird. „Und dass eben Hygienemaßnahmen und Lüftung ausreichen“, ergänzt sie. Überhaupt habe sie den Eindruck, dass das Publikum sehr offen mit dem Thema Corona umgeht. Viele seien schlicht froh, aktuell keine Einschränkungen und Maskenpflicht bei den Veranstaltungen zu haben. „Andere tragen eben weiterhin eine Maske und suchen sich einen Platz hinten, um nicht zu viel Atemluft von den dahinter sitzenden Zuschauern abzubekommen“, so Leyendecker.

Das Programm für Herbst und Winter ist indes optimistisch durchgeplant. Neben den Zusatz-Terminen für das Tucholsky-Stück des Haus-Ensembles freut sich Leyendecker auch besonders darüber, am 22. Oktober erstmals seit fast drei Jahren wieder eine Kindervorstellung anbieten zu können. Das L'una Theater bringt dann „Sesam öffnet sich – ein Viereck (k)reist durchs Kugelland“ auf die Bühne. „Wir hoffen sehr, dass die Eltern und Kinder zu kommen wagen“, meint Leyendecker. Wunschlos ist die Vorsitzende des Theater-Vereins also weiterhin nicht – dafür sind die Zeiten eben aber auch einfach zu unsicher.

Neben dem Verein „Theater Blaues Haus e.V.“ wird die Bühne in Bolanden auch vom Verein „Neuer Landweg“ aus Eisenberg gespielt. Dessen erster Programmpunkt der Herbst- und Wintersaison ist gleich am kommenden Samstag, 8. Oktober, ein Auftritt des Münchner Kabarettisten Holger Paetz, der schon mit Dieter Hildebrandt („Scheibenwischer“) zusammenarbeitete und bereits 1996 den Kabarettpreises Salzburger Stier erhielt. Sein aktuelles Programm heißt „Liebes Klima, gute Besserung!“.

Termine und Karten

Für den Auftritt von Holger Paetz (Details zum Künstler unter www.holger-paetz.de) gibt es Karten für 18/13 Euro, um Reservierungen wird gebeten per E-Mail an reservierung@neuerlandweg.de. Karten gibt es auch unter https://neuerlandweg.de. Weitere Veranstaltungen des Eisenberger Vereins sind bis Jahresende am 5. November ein Konzert des Midnight Story Orchestra, am 26. November ein Auftritt von HG. Butzko und am 17. Dezember ein Konzert mit dem Kölner Quartett Klezmer Tunes.

Der Verein „Theater Blaues Haus e.V“ zeigt am 14. und 15. Oktober „Kurt Tucholsky – Lerne lachen, ohne zu weinen…“ sowie am 22. Oktober das Kinderstück „Sesam öffnet sich – Ein Viereck (k)reist durchs Kugelland“. Am 18. November ist der Autor Wolfgang Schorlau Gast. Weitere Termine unter www.blaues-haus-ev.de