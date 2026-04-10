In der Stadthalle an der Orangerie widmete sich die italienische Band The Watch dem Genesis-Klassiker „The Lamb Lies Down on Broadway“ und traf den Nerv ihrer Fans.

Wer die eingängigen Hits aus der Phil-Collins-Ära bei diesem Konzert erwartet hatte, wurde zwar überrascht, aber sicher nicht enttäuscht. Statt Ohrwürmern gab es ein anspruchsvolles, atmosphärisch dichtes Konzerterlebnis mit sämtlichen Titeln des legendären Doppelalbums „The Lamb Lies Down on Broadway“ von 1974.

In gut zwei Stunden entführten die fünf Musiker das Publikum in die surreale Welt des jungen Rael, der sich im New York der 70er-Jahre durch bizarre, teils bedrohliche Situationen kämpft. Im Saal saßen überwiegend Besucher, die die Blütezeit von Genesis selbst erlebt haben. Entsprechend konzentriert war die Stimmung: wippende Köpfe, gespannte Gesichter und eine fast andächtige Ruhe prägten den Abend. Die teils langen, komplexen Stücke entfalteten gerade dadurch ihre besondere Wirkung.

Show ohne Schnickschnack

Im Mittelpunkt stand die Musik. Keine große Show, keine Kostüme – nur sparsame Lichteffekte und höchste musikalische Präzision waren angesagt. Gerade diese Zurückhaltung machte den Reiz des Abends aus. Bei längeren Instrumentalpassagen drehte Frontmann Simone Rossetti dem Publikum sogar den Rücken zu oder verließ kurz die Bühne, um dem Klang den Vorrang zu lassen. Rossetti, Bandleader und Gründer von The Watch, beeindruckte mit seiner markanten Stimme, die mühelos zwischen zarten und kraftvollen Passagen wechselte.

Doch auch seine Mitstreiter begeisterten: Der junge Gitarrist Giacomo Gagliardini fügte sich nahtlos ins exzellente Zusammenspiel mit Mattia Rossetti an der Double-Neck-Gitarre, Keyboarder Valerio De Vittorio und Schlagzeuger Francesco Vaccarezza ein. Mal träumerisch leise, mal druckvoll und eruptiv – die Band ließ die frühe Genesis-Ära lebendig werden. In der Pause wurde angeregt diskutiert, viele Gäste waren eigens für diesen Abend auch von weitem angereist. Am Ende spendete das Publikum begeisterten Applaus. Der Veranstalter bewies mit diesem Konzert ein glückliches Händchen.

Nächste Konzerte

Merzig, Stadthalle, 11. April, 20 Uhr, Karten: ticket-regional.de

Kusel, Fritz-Wunderlich-Halle, 16. April, 19.30 Uhr, Karten: kreisverwaltung-kusel.reservix.de