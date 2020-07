Am Donnerstag, 30. Juli, wird es um 19.30 Uhr literarisch in Göllheim: Anlässlich der „Göllheimer Sommernacht“ lädt die Gemeindebücherei zur musikalischen Lesung in den Hof des Uhl’schen Hauses ein.

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr setzt das Team der Bücherei erneut auf die Mischung von Lesung und Musik. Unter dem Titel: „Der Mond ist eine Frau: Eine lyrisch-musikalische Reise zu einem sagenumwobenen Trabanten“ hat das Texttaxi mit den Lyrik-Rezitatoren Kerstin Bachtler und Bodo Redner eine Auswahl der schönsten Mond-und-Sterne-Gedichte ausgesucht und feiert damit die Nacht.

„Denn egal, wie sie ihn nennen, ob Luna, la lune oder Selene – der Mond hat Träumer, Dichter und Sänger zu allen Zeiten beflügelt, ihn zu bedichten und zu besingen. Ganz besonders im Zeitalter der Romantik haben Poeten und Musiker ihr Herz an den Mond verloren“, heißt es in der Ankündigung der Lesung mit Gute-Nacht-Liedern und Gedichten, „die den Mond aufgehen, die Blümelein und Prinzchen einschlafen und die Verliebten zärtlich sein lassen“.

Lieder zum Träumen

Umrahmt werden die Texte von Liedern zum Träumen, Schlummern und Ausruhen, die der erwachsen gewordene Kinderchor „WWW – Wir waren Weinkehlchen“ zu Gehör bringen wird. Der WWW-Chor besteht aus ehemaligen Weinkehlchen-Mitgliedern, die immer noch – nach 40 Jahren! – die alten Kinderchorsätze beherrschen und singen, was den Liedern ein einzigartiges Klangbild gibt.

Die Lesung findet im Hof des Uhl’schen Hauses in der Hauptstraße 7 in Göllheim statt. Der Eintritt ist frei. Da wegen der Corona-Bekämpfungsverordnung nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht, wird bei der Gemeindebücherei Göllheim unter der Telefonnummer 06351 4909-88 oder per Email unter: buecherei@vg-goellheim.de um Anmeldung gebeten. red/bke