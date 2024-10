Zur Vorweihnachtszeit gehört für viele Menschen ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt dazu. Doch in diesem Jahr hat die Ortsgemeinde Winnweiler die Leihgebühr für ihre Buden auf 150 Euro erhöht. Der Grund: Winnweiler musste auf Aufforderung der Kommunalaufsicht seine Einnahmen erhöhen, erklärt Ortsbürgermeister Rudolf Jacob. Nach neueren Berechnungen hatte die Ortsgemeinde die Buden vorher zu günstig verliehen. „Die Winnweilerer Steuerzahler können nicht die Weihnachtsmärkte der Nachbarn finanzieren“, sagt Jacob und hofft auf Verständnis der drei Gemeinden Börrstadt, Falkenstein und Gonbach, die in den vergangenen Jahren die Buden für ihre Märkte regelmäßig ausgeliehen hatten. Wie die Gemeinden mit der Preiserhöhung nun umgehen und welche außergewöhnliche Überlegung nun im Raum steht, lesen Sie in unserem ausführlichen Artikel.