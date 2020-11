„Hochwertige Werkzeuge“ haben bislang unbekannte Täter nach Polizeiangaben zwischen Mittwoch, 13 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, aus einem Rohbau in der Schloßstraße gestohlen. Die Diebe haben die Haustür aufgebrochen und sind so in die unbewohnte Dachgeschoss-Wohnung gelangt. Dort waren die Werkzeuge gelagert. Die Schadenshöhe stand zunächst nicht fest. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06352 9110.