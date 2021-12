Als ich im Juni durchgeimpft war, habe ich meinen Vorrat an Schnelltests an Bekannte verschenkt, die noch auf ihre zweite Impfung warten mussten. Brauch ich ja nicht mehr, dachte ich damals. Sechs Monate später, und ich ärgere mich. Ich ärgere mich, dass mir in Schutzkleidung vermummte Menschen ein Stäbchen in die Nase schieben, bis mir die Tränen kommen. Ich ärgere mich, dass die Selbsttests doppelt so viel kosten wie im Sommer. Vor allem aber ärgere ich mich, dass ich sie überhaupt brauche. Laut dem Robert-Koch-Institut gehen neun von zehn Infektionen auf Ungeimpfte zurück. Ein Satz, der mir bei der Recherche immer wieder begegnet ist: Corona-Tests sind schön und gut, aber der beste Schutz wäre eine geimpfte Bevölkerung.