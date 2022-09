Die Gemeinde Teschenmoschel wird sich über die Winterzeit auf einen eventuellen Ausfall der Stromversorgung einstellen und den Bürgern Anlaufstellen bieten. Demnächst werden in einem Flyer, der an alle Haushalte verteilt wird, die grundlegenden Infos für einen Not-und Katastrophenfall gegeben. In dem Flyer stehen wichtigen Telefonnummern und Infos, wie bei Unwetter, Starkregen und Hochwasser sowie mit Stromausfall umgegangen werden kann.

Ortsbürgermeisterin Sabine Küsters appelliert für eine Vorsorge vor allem mit Batterien sowie ausreichendem Vorrat an Essen und Getränken. Erfassen will sie im Ort vorhandene Notstromaggregate, auf die in einem Bedarfsfall zurückgegriffen werden könnte. Im Bürgerhaus, das momentan noch mit Gas beheizt und betrieben wird, könnten im Falle der Fälle auch Holzöfen aufgestellt werden, genauso wie in der Küche im Dorfgemeinschaftshaus.