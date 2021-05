„Wer A sagt, muss auch B sagen, eigentlich sogar Z“. So umschrieb Thomas Edinger, CDU-Fraktionschef im Stadtrat, dieser Tage den noch langen – und teuren – Weg zu einem reaktivierten barocken Terrassengarten, den die Stadt schon vor über einem Jahrzehnt eingeschlagen hat.

Zum ersten fertigen Abschnitt, der Langen Bahn mit der Lindenallee, ist Besuchern der Zugang allerdings noch immer verwehrt, weil bisher Absturzsicherungen fehlen. Deren Herstellung vergab der Stadtrat jetzt an den Maxdorfer Modellbaubetrieb Mattern.

Bei den Kosten schlackerte so manches Ratsmitglied mit den Ohren. 148.000 Euro werden die 265 Baluster (ein Fachbegriff für Einzelsäulen einer Balustrade), 76 Lehnen- und 94 Handlaufteile kosten. Ein Gesamtpaket, in dem die Gussmodellfertigung, Produktion und Nachbearbeitung der Gussteile, deren Zusammenbau, Grundierung und Lieferung enthalten sind. Dem müssen dann noch Lackierung und Montage zugeschlagen werden, deren Kosten noch nicht feststehen.

Abzüglich von Fördermitteln dürfte, wie Ratsmitglied Fritz Leber (SPD) in der Sitzung vage überschlug, bis zur Montage an der Stadt ein Anteil von ungefähr 66.000 Euro hängen bleiben. Laut Tatjana Fuchs, die im Rathaus das Projekt Terrassengarten koordiniert, ist ein Flyer in Arbeit, um ähnlich wie bei den durch Bürger und Firmen finanzierten Linden und teilweise Bänken nun auch spendable „Balusterpaten“ zu gewinnen.

Eigener Balustertyp wurde entwickelt

Der Weg zum letztlich im Arbeitskreis Terrassengarten abgesegneten Modell war lang für die Experten: Da in Kirchheimbolanden selbst keine Vorbilder zu finden waren, war vor allem durch das Studium zeitgenössischer Musterbücher und dem vergleichenden Blick in andere barocke Residenzen, darunter Weilburg, ein eigener Balustertyp entwickelt worden. Er nimmt die barocke Formensprache vereinfacht auf, besteht aus stabilem Eisenguss und wird in einem bläulichen Grün, das an Patina erinnert, lackiert. Dieser „Kirchheimbolander Baluster“ könnte in Zukunft auch in anderen Teilen des Schlossgartens verwendet werden.

Aus einem anfänglichen 3D-Entwurf wurden Prototypen entwickelt und danach Modelle für die industrielle Gussformherstellung angefertigt. Die Schwierigkeit, so schilderte es der zur virtuellen Ratssitzung zugeschaltete Architekt Marc Sattel, sei dann gewesen, eine Gießerei zu finden, die sowohl künstlerischem Anspruch als auch wirtschaftlicher Produktion gerecht würde.

Die meisten der in Frage kommenden Gießereien hätten gleich abgewinkt, schilderte Sattel, bei einem Anbieter wäre der Guss allein teurer gewesen als das vorliegende Gesamtangebot der Firma Modellbau Mattern. Der Rat nahm es mit 20 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen an. Läuft alles weitere nun reibungslos, könnte die Lange Bahn im Bereich des Terrassengartens im Herbst 2021 geöffnet werden, macht Tatjana Fuchs Hoffnung.