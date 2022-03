Die Hoffnung, dass Spaziergänger im Spätsommer endlich auf der Langen Bahn im Kirchheimbolander Terrassengarten wandeln können, hat im städtischen Bauausschuss neue Nahrung bekommen.

Einstimmig vergab das Gremium den Auftrag zur Lackierung von rund 240 gusseisernen Balustern in einem patinaähnlichen Grünton an die Firma Fey Coatings in Viernheim zum Preis von 23.560 Euro. In Kroatien waren zuvor – in Ermangelung einer deutschen Firma, die den Auftrag übernommen hätte – die in Kaiserslautern gegossenen Säulen zu in der Regel 6,50 Meter langen Elementen mit je fünf Einzelsäulen montiert worden. Zudem wurden dort Handläufe und Stützen gegossen.

Nur ein Angebot für Lackierung

Auch nach dem Auftrag für das farbliche Finish hätten sich Firmen nicht gedrängt, es gab am Ende nur ein einziges Angebot. Industrielackierer bevorzugten Mehrfachaufträge, wurde als Grund genannt. Auch müsse die Technik vorhanden sein, um solch große und schwere Werkstücke – jedes Element wiegt um die 190 Kilo – wirtschaftlich bearbeiten zu können.

Fündig wurde man in Viernheim, wo nun eine Pulverlackierung in drei Schichten erfolgt, die lange Haltbarkeit verspricht. Insgesamt umfasst der Auftrag etwa 100 Meter Geländer, die zur Seniorenresidenz hin als Absturzsicherung montiert werden. An deren Fehlen scheiterte bisher die Eröffnung des ersten rekonstruierten Teilstücks im barocken Terrassengarten.