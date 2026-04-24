Verbandsbürgermeister Rudolf Jacob schafft jetzt Fakten – gut so!

Tempo 30 vor einer Kita. Ja natürlich, was denn sonst! Eigentlich ein Fall, bei dem man sich fragt, wer hier dagegen sein kann, zumal dann, wenn sich alle eigentlich einig sind: Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Polizei, Kreis. Wer allerdings fehlt in dieser Runde ist der Landesbetrieb Mobilität (LBM). Und der ist dagegen. Einer der Gründe: Weil zwischen Kita und Straße noch ein Parkplatz liegt. Ob das ein starkes Argument gegen Tempo 30 ist, mag jeder selbst beurteilen. Fest steht jedoch, vom LBM selbst auch nicht bestritten: Es ist die Verbandsgemeinde, die Tempo 30 anordnen darf. Der LBM muss der Anordnung Folge leisten. Und wenn nicht? Dann dreht man sich jahrelang im Kreis, wie in Lohnsfeld. Die Umsetzung hängt – nach allem was man von den Beteiligten hört – an der Einschätzung eines einzigen Behördenmitarbeiters. Und wenn dessen Einschätzung negativ ausfällt, dann passiert eben nichts. Punkt. Oder doch nicht? VG-Bürgermeister Rudolf Jacob jedenfalls ist der Kragen geplatzt – jetzt schafft er Fakten. Gut so. Man darf gespannt sein, wie die Sache ausgeht. Zu hoffen ist: Im Sinne der Lohnsfelder und ihrer Kinder.