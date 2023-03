Etwa jedes sechste Fahrzeug ist in der Obermoscheler Luitpoldstraße aus beziehungsweise in Richtung Sitters zu schnell unterwegs. Die Stadt möchte nun gerne eine Beschränkung auf Tempo 30.

Von 22. September bis 5. November sind in der Luitpoldstraße (L379) 10.040 Fahrzeuge gemessen worden, teilte Ortsbürgermeister Ralf Beisiegel im Stadtrat mit. In Richtung Sitters fuhren 16,5 Prozent der Fahrzeuge zu schnell, die höchst gefahrene Geschwindigkeit betrug 85 Kilometer. Im Durchschnitt waren die Verkehrsteilnehmer mit 51 (bei erlaubten 50) km/h unterwegs. In umgekehrter Fahrtrichtung haben 15,5 Prozent die erlaubte Geschwindigkeit überschritten, der Spitzenreiter wurde mit 108 „Sachen“ gemessen. Mit diesen Ergebnissen werde man nun beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) vorstellig, ob eine Begrenzung auf 30 km/h angeordnet werden kann, so Beisiegel. Auch kündigte er einen Ortstermin mit den zuständigen Behörden an.

Rege diskutiert wurde im Rat über die Parksituation in diesem Bereich. Der Stadtchef zeigte sich offen für eine Regelung mittels Parkbuchten. Er gab allerdings zu bedenken, dass wegen Beachtung der Ein- und Ausfahrten sowie der 18-Meter-Abstandsregelung bei beidseitiger Anordnung nicht viele solcher Buchten ausgewiesen werden könnten.