Die Bürger von Münsterappel wünschen sich, dass die gesamte Hauptstraße zur Tempo-30-Zone wird. So ganz wird sich dieser Wunsch nicht erfüllen. Immerhin gibt es jetzt einen Kompromiss.

Bei einem Ortstermin mit dem Landesbetrieb Mobilität Worms, der Kreisverwaltung und der Polizei hat Ortsbürgermeister Gernot Pietzsch jetzt in puncto Geschwindigkeitsbegrenzung in der Hauptstraße einen Kompromiss erzielt: Tempo 30 wird ab der Ortsstraße Römer bis hinter die Einfahrt zur Grundschule angeordnet. „Leider folgte man unserem Wunsch nicht, den Spielplatz am Ortseingang von Oberhausen aus einzubeziehen“, bedauert Ortsbürgermeister Gernot Pietzsch. Dafür hat die Polizei versprochen, diesen Teil der Durchgangsstraße bei allgemeinen Geschwindigkeitskontrollen zu berücksichtigen.

Auch in der Hintergasse und der Vordergasse, wo sich unter anderem der Kindergarten und die Kirche befinden, soll künftig Tempo 30 gelten. Eine entsprechende Anordnung hat der Ortsbürgermeister bereits unterzeichnet. „Damit ist Münsterappel die erste Gemeinde im Appeltal, die durch die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der L400 in der Ortslage hoffentlich ein Stück verkehrssicherer wird“, sagte Pietzsch. Die neue Geschwindigkeitsbegrenzung sei ein deutliches Zeichen an alle Verkehrsteilnehmer. Die Umsetzung durch die Verbandsgemeinde und den Landesbetrieb Mobilität sowie die Installation der neuen Schilder wird allerdings noch einige Zeit in Anspruch nehmen.