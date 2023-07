Reichlich Sonnenschein und sommerliches Wetter erwarten uns zum Ende dieser Woche. Schon am Freitag werden die Temperaturen wahrscheinlich wieder über die 30-Grad-Marke steigen.

Über Mitteleuropa baut sich ein Hochdruckgebiet auf und beschert uns viel Sonne und heiße Temperaturen. Mit Annäherung eines Tiefs über dem Atlantik dreht die Strömung auf östliche bis südliche Richtungen. Von Sonntag auf Montag könnten Ausläufer des Tiefs einige Regenfälle oder lokale Gewitter auslösen.

Vorhersage

Donnerstag: Am Donnerstag scheint von morgens bis abends die Sonne. Lediglich einige Schleier- und Quellwolken zieren den blauen Himmel. Nach frischem Start in den Tag erwärmt sich die Luft bis zum Nachmittag.

Freitag: Der Tag startet mit viel Sonnenschein. Zum Nachmittag können einige lockere Wolkenfelder die Sonne gelegentlich abschirmen. Nach einer zum Durchlüften geeigneten Nacht steigen die Temperaturen tagsüber in den sehr warmen bis heißen Bereich.

Samstag: Abgesehen von einigen durchziehenden Wolkenfeldern verwöhnt uns häufig die Sonne. Dazu wird es wieder schweißtreibend heiß. Am Abend können sich von Frankreich her einzelne Schauer- oder Gewitterwolken zusammenbrauen. In der Regel sollte es jedoch trocken bleiben.

Sonntag: Auch am Sonntag wird es wieder sehr heiß und schweißtreibend. Dabei wechseln sich Sonne und Wolken miteinander ab. Mal können die Wolken auch dunkler und bedrohlicher werden und für regionale Regenfälle oder teils gewittrige Schauer sorgen.

Weiterer Trend

Auch am Montag muss neben sonnigen Phasen mit einigen Regenfällen, Schauern oder Gewittern gerechnet werden. Dabei kühlt die Luft etwas ab. Am Dienstag und Mittwoch geht es meist wieder freundlich mit reichlich Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen weiter.