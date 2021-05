Um die Mobilfunk-Versorgung in Höringen zu verbessern, hat die Telekom in den vergangenen zwei Monaten einen Standort neu gebaut. Wie das Unternehmen mitteilt, soll dadurch die Mobilfunk-Abdeckung in der Fläche steigen, außerdem stehe insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden soll sich dadurch verbessern.

Laut Eigenauskunft betreibt das Unternehmen jetzt 38 Standorte im Donnersbergkreis. Die Bevölkerungsabdeckung liege bei rund 94 Prozent. Bis 2023 sollen weitere neun Standorte hinzukommen, kündigt die Telekom an. Zusätzlich seien an zwei Standorten Erweiterungen mit LTE und 5G geplant.