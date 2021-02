Wie die Telekom mitteilt, hat das Unternehmen in den vergangenen drei Monaten zwei Standorte neu gebaut, zwei mit LTE und vier mit 5G erweitert. Durch den Ausbau verbessert sich laut Pressemitteilung die Mobilfunk-Abdeckung im Kreis. Insgesamt stehe mehr Bandbreite zur Verfügung. Außerdem werde auch der Empfang in Gebäuden besser. Die Standorte stehen in Eisenberg, Gaugrehweiler, Münchweiler an der Alsenz, Obermoschel, Rockenhausen, Ruppertsecken, Winnweiler und Zellertal. Der Standort in Münchweiler diene zudem der Versorgung entlang der Autobahn. Mit der Erweiterung um 5G erhalte der Kreis einen digitalen Standortvorteil.