Fast genau vier Wochen lang waren die Telekom-Festnetznutzer ohne Telefonanschluss. Gleich mehrere Leser hatten gegenüber der RHEINPFALZ beklagt, dass sich das Unternehmen nicht um die Reparatur kümmere, worauf die Lokalredaktion bei der Pressestelle der Telekom nachgefragt hat. Leser hatten bei ihren Anrufen bei dem Netzanbieter immer wieder die Nachricht erhalten, dass die Reparaturarbeiten laufen, Fertigstellungstermine waren aber immer wieder nach hinten verschoben worden. Ein Mann der für seine Schwiegermutter bei der Telekom reklamiert hatte, bekam die Auskunft, dass vor dem 17. Juli nicht mit einer Wiederherstellung der Leitungen zu rechnen ist. Außerdem war ihm gesagt worden, dass wegen eines Blitzeinschlages die Situation nur schwer in den Griff zu bekommen sei. Besonders bitter für betroffenen Würzweilerer ist zudem die Tatsache, dass im Ort an viele Stellen die Mobilfunknetze keine ausreichende Abdeckung bietet, also auch mit Handys keine Verbindung zur Außenwelt aufgebaut werden kann. Stephan Althoff, Pressesprecher bei Telekom, teilte gestern am Nachmittag mit: „Die Störung in Würzweiler wird aller Voraussicht nach heute am späten Nachmittag final behoben sein.“ Die letzten Instandsetzungsarbeiten liefen gerade noch, schrieb er in einer E-Mail. Die Entstörung habe sich verzögert, da gleich mehrere Fehler auf einem der Hauptkabel des Unternehmens gegeben habe. Diese mussten zunächst umfangreich eingemessen werden, anschließend habe dann erhöhter Tiefbauaufwand bestanden, der auch wegen erforderlicher Genehmigungen viel Zeit in Anspruch genommen habe. Grundsätzlich sei die Telekom bemüht, bei jeder Störung dem Kunden schnell zu helfen und ihn wieder ans Netz zu bringen. „Bei unseren Kunden in Würzweiler können wir uns für die lange Bearbeitungszeit nur entschuldigen“, schließt Althoff seine Mitteilung an die Lokalredaktion Kirchheimbolanden. Am Nachmittag wurde noch gearbeitet, um 17 Uhr meldet der Pressesprecher dann den Abschluss der Reparaturen und in Würzweiler sind tatsächlich die Anschlüsse erreichbar.