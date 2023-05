Die Agentur für Arbeit bietet am Dienstag, 9. Mai, eine Telefonsprechstunde unter dem Motto „Mit Berufsabschluss in die Zukunft“ an. Sie richtet sich an Beschäftigte ohne Berufsabschluss sowie an Beschäftigte, die sich vom ursprünglich erlernten Beruf entfernt haben. Von 17 bis 19 Uhr stehen die Berater von unter 0631 3641130 zur Verfügung.