Erneut haben Betrüger in unserer Region probiert, per Telefon Menschen um Geld zu prellen – in einem Fall mit Erfolg.

Eine 61-Jährige aus dem westlichen Donnersbergkreis ist laut Polizei am Freitagmorgen von einer angeblichen Mitarbeiterin einer Gewinnspielzentrale angerufen und über einen Gewinn in Höhe von 38.000 Euro informiert worden. In einem weiteren Gespräch hat ein „Security-Mitarbeiter“ ihr dann gesagt, dass sie zunächst für Anwalts- und Überbringungskosten mittels „Google-Play-Karten“ – eine Art Online-Gutschein – eine Gebühr von 900 Euro zahlen müsste. Daraufhin hat die Frau zwei solcher Karten in besagtem Wert gekauft sowie die Kartennummern und Codes telefonisch übermittelt. In einem weiteren Anruf wurde ihr dann mitgeteilt, wegen eines Zahlendrehers belaufe sich ihr Gewinn tatsächlich auf 83.000 Euro – sie müsste daher weitere 600 Euro an Gebühren entrichten. Weil die 61-Jährige allerdings keine Zeit mehr hatte, ist ein erneutes Gespräch für den Folgetag vereinbart worden. Als sie jedoch einer Freundin von den Telefonaten berichtete, hat diese die Masche durchschaut.

83-Jährige durchschaut Enkeltrick

Das hat auch eine 83-Jährige, die ebenfalls am Freitag einen betrügerischen Anruf erhalten hat. Am Apparat war angeblich ihre Enkelin – sie habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem jemand gestorben sei. Sie benötige nun 15.000 Euro als Kaution für den Staatsanwalt. Die Seniorin roch jedoch den „Braten“ und sagte der Frau, sie werde nun ihre richtige Enkelin anrufen. Stattdessen hat sie die Polizei in Rockenhausen informiert. Diese weist einmal mehr darauf hin, sich am Telefon niemals zur Zahlung von Gebühren, der Herausgabe von Codes für Guthabenkarten, dem Überweisen von Bargeld oder ähnlichem bewegen zu lassen. Betroffene sollen sich stattdessen an die nächste Polizeidienststelle wenden.