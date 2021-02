Am Donnerstag wurde in Rüssingen, Biedesheim und Kerzenheim insgesamt fünf Mal probiert, Menschen per Telefon zu betrügen. In zwei Fällen erzählte der Anrufer nach Angaben der Polizei, dass er sich eine Wohnung kaufen wolle. Er sei bei einem Notar und brauche dringend Geld. In den anderen drei Fällen gab sich der Anrufer als Arzt aus und erklärte, dass ein Angehöriger in Krankenhaus auf der Intensivstation liege und schwer an Covid-19 erkrankt sei.

In allen fünf Fällen erkannten die angerufenen Personen rechtzeitig, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte. Zu einem Vermögensschaden kam es nicht. Die Polizei erinnert daran, misstrauisch zu bleiben, nie auf telefonische Geldforderungen einzugehen, sich die Telefonnummer zu notieren und sich anschließend direkt bei der Polizei zu melden.