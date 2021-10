Am Dienstag gab es erneut telefonische Betrugsversuche, die der Polizei Kirchheimbolanden gemeldet wurden. In beiden Fällen gaben sich die Betrüger als Polizeibeamte aus. Im ersten Fall wurde das Telefonat nach Angaben der Polizei schnell beendet, als der Angerufene sich weigerte, Angaben zu machen.

Im zweiten Fall wurde eine Kaution in Höhe von 30.000 Euro gefordert, sonst müsse die Tochter in Haft. Der Angerufene gab an, eine solche Kaution nicht stellen zu können. Daraufhin wurde auch dieses Gespräch beendet. In beiden Fällen entstand kein Vermögensschaden. Die Polizei rät weiterhin, am Telefon immer misstrauisch zu sein und nie auf telefonische Geldforderungen einzugehen.

Schon am Montag waren der Polizei Kirchheimbolanden drei Fälle von Telefonbetrug gemeldet worden.