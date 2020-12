Sie probieren es immer wieder, aber inzwischen sind die meisten ihrer potenziellen Opfer auf der Hut: Über vier weitere telefonische Betrugsversuche informiert die Polizei Kirchheimbolanden. In allen Fällen habe sich eine Anruferin als nahe Verwandte ausgegeben und die Personen am anderen Ende der Leitung um eine größere Geldsumme gebeten. Diese benötige die Frau angeblich, um eine Wohnung kaufen zu können. Mit der Masche sind die Täter aber gescheitert: Die vier Gespräche am Montag wurden beendet, ohne dass es zu einer Zahlung gekommen ist.