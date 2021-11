Auch an Allerheiligen haben Telefonbetrüger wieder im Donnersbergkreis ihr Unwesen getrieben. In mehreren Fällen seien die Angerufenen von angeblichen Polizeibeamten massiv – aber zum Glück vergeblich – unter Druck gesetzt worden, um so an Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu gelangen, teilt die Dienststelle in Kirchheimbolanden mit. Sie rät einmal mehr zu Vorsicht und Misstrauen, wenn es in den Gesprächen um Geldforderungen, Details zu persönlichen und finanziellen Verhältnissen, die Herausgabe von Passwörtern sowie ähnliches mehr geht. Weitere Informationen und Tipps, wie man sich vor Kriminellen schützen kann, gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de.