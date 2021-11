Ein weiteres Mal haben Telefonbetrüger mit einem Schockanruf versucht, an Geld ihres potenziellen Opfers zu gelangen. Ein angeblicher Polizeibeamter hat sich bei einer im östlichen Kreisteil lebenden Frau gemeldet und behauptet, deren Tochter sei in einen Verkehrsunfall verwickelt. Dabei sei ein Mensch ums Leben gekommen. Als die 79-Jährige nach den Personalien ihrer Tochter fragte und ihr Gesprächspartner nicht antworten konnte, hat die Seniorin sofort aufgelegt.

Die Polizei rät einmal mehr, in solchen Fällen beharrlich nachzufragen – dies schrecke die Täter ab. So soll man sich nach dem Namen und Dienstgrad des angeblichen Beamten erkundigen sowie auf der entsprechenden Dienststelle nachfragen. Deren Nummer soll man selbst aus dem Telefonbuch heraussuchen und mit dem eigenen Telefon wählen. Wer unsicher ist, beende das Gespräch am besten sofort – „das ist keinesfalls unhöflich“, so die Polizei.