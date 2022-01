Leider hatten die dreisten Betrüger dieses Mal Erfolg: Am Montagnachmittag erhielt eine 44-jährige Frau einen Anruf von einem falschen Microsoft-Mitarbeiter. Gutgläubig gewährte sie ihm Zugang zu ihrem Online-Banking, woraufhin der skrupellose Betrüger drei Überweisungen vornahm. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei warnt: Bei dem Phänomen des Trickbetrugs am Telefon werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit oder die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt. Die Polizei rät, keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch so inständige Bitten einzugehen. Stattdessen sollten sich die Betroffenen die Telefonnummer des Anrufers notieren, wenn diese angezeigt wird, und den Anruf dann direkt der Polizei melden.