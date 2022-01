In und rund um Rockenhausen klagen am Mittwochnachmittag Bürger über massive Störungen bei Festnetztelefonie sowie beim Internetempfang. Nach Angaben der Deutschen Telekom liegt eine Großstörung vor. Zwischen Rockenhausen und Kaiserslautern sei ein Glasfaserkabel beschädigt worden, hieß es auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die genaue Fehlerstelle sei schnell gefunden worden. Das Kabel werde noch am Mittwoch ausgetauscht, dann könnten alle Kunden des Dienstleisters wieder versorgt werden.