Mit einer gängigen Telefon-Betrugsmasche hat ein bislang unbekannter Täter am Freitag einen hohen vierstelligen Betrag erbeutet. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei Rockenhausen einen 84-Jährigen aus dem westlichen Donnersbergkreis angerufen und sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgegeben. Er teilte dem Senior mit, auf dessen Computer befinde sich eine Schadsoftware. Um diese zu beheben, habe er Zugriff auf den Rechner des 84-Jährigen erhalten. Dieser wurde aufgefordert, eine TAN-Nummer, welche er zuvor von einem entsprechenden Generator erhalten hatte, einzugeben. Angeblich werde die Transaktion mit null Euro – also kostenfrei – abgewickelt. Tatsächlich hat der Betrüger mehrere tausend Euro vom Konto des Geschädigten abgebucht. Ein fünfstelliger Betrag konnte laut Polizei noch gerettet werden. Diese weist einmal mehr darauf hin, „niemals Bank- oder Kreditkartendaten an Unbekannte weiterzugeben. Lassen Sie nur bekannte, vertrauenswürdige Personen, die Sie selbst beauftragen, auf ihren Computer zugreifen.“