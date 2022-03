Um weiße Flecken im Kirchheimbolander Mobilfunknetz zu tilgen, war Stadtbürgermeister Marc Muchow seit längerem auf Bittsteller-Tour bei mehreren Anbietern. Am Ende mit einem Erfolg: Die spanische Telefónica, in Deutschland mit der Marke o2 vertreten, ist bereit, im Laufe dieses Jahres einen 35 Meter hohen Mobilfunkmast an der L 386 gegenüber der Einfahrt auf den Kupferberg zu errichten.

Damit wären in diesem Gebiet beispielsweise auch das Neubaugebiet „Im Schlüssel“ und der Bauhof stabil versorgt, wo es bisher nur schlechten oder gar keinen Empfang gibt. Zwar wird die LTE-Versorgung und Telefonie zunächst auf o2 selbst beschränkt sein, doch die Stadt lege Wert darauf, dass dieser Anbieter aktiv auch andere Netzbetreiber mit ins Boot hole, sagte Muchow. Ein zweiter Mobilfunkmast zur Leistungsverbesserung ist im südöstlichen Stadtgebiet geplant, kündigte der Stadtbürgermeister weiter an. Da beide auf städtischen Flächen stehen sollen, kann die Stadt, ohne dass auf sie selbst Kosten zukommen, noch mit Pachteinahmen rechnen. Nähere Modalitäten wird der Stadtrat auf seiner April- Sitzung beraten. bti