Noch nie waren so viele Standbetreiber bei der „Erlebnisreise Moscheltal“ wie in diesem Jahr: Mehr als 50 werden an Pfingstsonntag, 5. Juni, dabei sein. Zu sehen sein werden viele alte Handwerksberufe wie Korbmacher, Seildreher oder Hufschmied. Produkte für Haus und Hof wird es geben, auch das regionale kulinarische Angebot soll nicht zu kurz kommen. Dreh- und Angelpunkt wird der Lindenplatz in der Dorfmitte von Finkenbach-Gersweiler sein.