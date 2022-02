Glimpflich ausgegangen ist ein Brand, der am Freitagabend im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Rockenhausen ausgebrochen ist. Ursache war nach ersten Ermittlungen der Polizei ein technischer Defekt. Einsatzkräfte der Feuerwehr haben die Flammen rasch bekämpft und so eine Ausbreitung in der Wohnung beziehungsweise ein Übergreifen auf das restliche Gebäude verhindert. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, es gab keine Verletzten. Der Sachschaden beläuft sich laut vorläufigen Schätzungen auf 3000 bis 4000 Euro.