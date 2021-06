Weil kürzlich an einer Online-Veranstaltung der Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser zum Internetausbau in Kirchheimbolanden aufgrund technischer Probleme nicht alle interessierten Bürger teilnehmen konnten, hat der Netzanbieter aus Nordrhein-Westfalen nun die entsprechenden Informationen im Internet zur Verfügung gestellt. Sie sind jederzeit unter www.deutsche-glasfaser.de/kirchheimbolanden abrufbar. Zudem wird die Deutsche Glasfaser, die sich für die Schwierigkeiten entschuldigt, einen zusätzlichen Info-Abend anbieten: am Dienstag, 22. Juni, ab 19 Uhr. Der Link dazu ist ebenfalls auf dieser Seite zu finden. Die Meeting-ID für das Zoom-Webinar lautet 947 0326 0464.

Das Unternehmen hatte in Kibo (wie auch in Albisheim) im ersten Anlauf zu wenige Kunden für einen schnellen Internetanschluss werben können. Auf Wunsch der Stadtspitze gibt es nun einen neuen Anlauf. „Ziel ist es, bis zum Stichtag am 7. August mindestens 40 Prozent der Haushalte in dieser Vertriebsphase zu erreichen, um den Ausbau des schnellen und modernen Glasfasernetzes in der Stadt voranzutreiben“, so die Deutsche Glaserfaser in einer Pressemitteilung. Sie weist ferner darauf hin, dass die in der ersten Phase abgeschlossenen Verträge ihre Gültigkeit behalten.