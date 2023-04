Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 6. September soll für den TuS Steinbach 07 das Abenteuer Fußball-Landesliga losgehen. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Spielklasse in zwei Staffeln eingeteilt. Der Aufsteiger wird in der Nordgruppe spielen.

„Wir trainieren seit einigen Wochen wieder“, erzählt Spielertrainer Timothy Hanauer. Als Erstplatzierter schafften die Steinbacher in der vergangenen Spielzeit den Sprung in die schon länger