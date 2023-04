Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Neuer Trainer, neue Spieler, neuer (alter) Name. Vieles ist in dieser Saison neu beim Bezirksligisten SV Kirchheimbolanden. Spielertrainer Timo Riemer will mit seinem Kader etwas entwickeln, das den SVK in den vorderen Tabellenbereich bringt.

Mit neuem Trainer will der SV Kirchheimbolanden in der Fußball-Bezirksliga in der kommenden Runde eine gute Rolle spielen. Eine Platzierung im vorderen Tabellenbereich der Staffel Nord, die aus insgesamt zehn