Für den ASV Winnweiler bedeutete der Abbruch der vergangenen Saison den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Der freie Fall aus der Verbandsliga in die A-Klasse ist damit erst einmal gestoppt.

Und mit dem neuen Trainerduo Waldemar Schneider, der in Ramstein-Miesenbach wohnt, und Michael Hammerschmidt, dem ehemaligen Spielertrainer des SV Gundersweiler, will das Team in der neuen Runde nach langer