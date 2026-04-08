Die Polizei Rheinland-Pfalz lädt zu einer Informationsveranstaltung über den Beruf des Polizisten ein. Interessierte haben am Dienstag, 14. April, 18 Uhr, die Möglichkeit, sich vor Ort in der Polizeiinspektion Rockenhausen über die Karrieremöglichkeiten und den Arbeitsalltag bei der Polizei zu informieren. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Teilnehmer können demnach im persönlichen Austausch mit Polizisten mehr über den Beruf erfahren und individuelle Fragen stellen.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich. Diese kann per E-Mail an pirockenhausen@polizei.rlp.de erfolgen. Weitere Informationen zur Polizeiinspektion Rockenhausen stehen unter www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen zur Verfügung.