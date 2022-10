Der TC Blau-Weiß Zellertal konnte in der vergangenen Saison seit langer Zeit nicht nur eine Herrenmannschaft, sondern auch wieder eine männliche U18 in die Medenrunde schicken. Diesen Weg will der Klub fortsetzen, schließt sich einer Initiative des Deutschen Tennis Bundes (DTB) an, die Spielern neue Möglichkeiten eröffnen soll.

Mit über 30 neuen tennisbegeisterten Erwachsenen und Kindern tragen die Bemühungen der vergangenen beiden Jahre nach Angaben des Vereins erste Früchte. Dieser Trend soll durch das neue Projekt verstärkt werden. Aufgrund des bisherigen Zulaufs, auch in der Jugend, nahm der TC seit langer Zeit wieder mit einer U18-Mannschaft an der Medenrunde teil. Mit Niklas Bley, David Zöller, Hendrik Beutel und Adrian Mantyk stand die Mannschaft, Tjark Biemann und Justin Straub fielen leider bereits zu Beginn zeitlich und krankheitsbedingt aus. Mit letztlich zwei Siegen, zwei Unentschieden und nur einer Niederlage ging die erste Saison gut zu Ende.

Nach langer Corona-Pause gab es in diesem Jahr auch wieder Jugendvereinsmeisterschaften, bei denen in vier Altersklassen die Meister ausgespielt wurden. Bei den Fünf- bis Sechsjährigen gewann Mia-Sophie Manasra die Tennisolympiade vor Luise Himmel. Eine Altersgruppe darüber wurde Elias Balthasar im Kleinfeld-Turnier Erster vor Lewin Schreiner und Clara Himmel. Bei den Jugendlichen bis 14 Jahren sicherte sich Cedric Czekalla gegen Jonathan Lauer den Titel. Die U18 spielte im K.o.-System ihren Meister aus. Niklas Bley besiegte im Endspiel Hendrik Beutel.

Schnuppermöglichkeiten ab sofort

Der TC schließt sich nun der Initiative „Tennis Starter“ der Generali Versicherung und des DTB an. Der Verein hofft, damit noch mehr Menschen für den Tennissport begeistern zu können. Ziel sei es auch mit Hilfe dieser Initiative in der kommenden Saison zwei Jugendmannschaften (U15 und U18) melden zu können. Auch eine Frauenmannschaft ist laut Verein im Gespräch. Der TC Blau-Weiß hat zurzeit 81 Mitglieder.

Als Teil dieser Initiative gibt es zukünftig donnerstags die Gelegenheit zum Schnuppern. Eine Anmeldung ist online unter www.starter.tennis.de oder über die Vereinsleitung möglich, auch vorbeikommen ist machbar. Die ersten Stunden sind kostenfrei, Leihschläger stehen bereit, so der Club. Im Winter trainieren die Erwachsenen ab 20 Uhr in der Pfeddersheimer Tennishalle. Für Kinder und Jugendliche geht es samstags morgens in die Tennishalle nach Eisenberg. Ab Frühjahr findet das Training auf dem Zellertaler Centercourt neben der Schule statt. Leihschläger und Bälle sind auch dann vorhanden.