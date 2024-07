Zur 17. Auflage des „Gaugrehweiler Markts“ lädt die Ortsgemeinde für Sonntag, 7. Juli, ein. Ihre Marktrechte hat sie seit der Zeit, als sie im Appeltal eine kleine Grafschaft der Wild- und Rheingrafen aus Bad Münster am Stein war. Die Kerwe wird gleich mitgefeiert.

Am Sonntag um 11 Uhr eröffnet die Jagdhornbläsergruppe Appelbachtal den Markt im Ortskern von Gaugrehweiler, wo die alte und neue Ortsbürgermeisterin Romy Heblich die Besucher willkommen heißt. Mehr als 80 Stände und Buden laden von 11 bis 18 Uhr zu einem vielfältigen Angebot ein, das Kunst, altes und neues Handwerk sowie allerlei Nützliches für den Alltag umfasst. Die Besucher können sich auf eine breite Palette von Handwerkskunst wie Besenbinder, handgefertigte Bürsten, Weber- und Drechselarbeiten, Holz-, Keramik- und Tonkunst, Holzspielzeug, Lederwaren, Schmuckkreationen, Bauernmöbel, Natursteinarbeiten, handgefertigte Kupferfiguren und Holzwaren freuen. Auch Produkte wie Hüte, Mützen, Geldbörsen, Gürtel, Wolle, Strümpfe, Uhren, Deko-Artikel, mediterrane Spezialitäten, Wurst, Käse, Gewürze, Fleur de Sel, Olivenöle, Liköre, Weinbrände und Schnaps sind erhältlich. Ergänzt wird das Angebot durch Stände mit Seifen- und Schokoladenmanufaktur sowie fermentierten Nüssen. Gärtnereien bieten eine große Auswahl an Blumen, Pflanzen und Kräutern.

Für musikalische Unterhaltung sorgt die Jagdhornbläsergruppe Appelbachtal, die am Jägerstand in der Triftstraße auftritt. Auch sonst wird es an Unterhaltungsmusik nicht fehlen. Heimische Künstlerinnen und Künstler präsentieren in verschiedenen Ausstellungen ihr Bilder-Repertoire.

Das ganze Wochenende „Kerb“

Bereits am Freitag, 5. Juli, beginnt die „Kerb“ um 20 Uhr in der Schloßberghalle mit einer Platten-Party von „Kibo Sound“, die vor allem die Jugend ansprechen soll. Im Außenbereich am Weinstand wird auch die ältere Generation die Gelegenheit haben, sich in geselliger Runde zu unterhalten. Am Samstag wird um 19 Uhr zu einem gemütlichen Beisammensein bei den Jägern in der Triftstraße eingeladen. Der große Markttrubel, der jedes Jahr Tausende von Besuchern nach Gaugrehweiler zieht, beginnt dann am Sonntag.

In und um die Schloßberghalle wird ein Schaustellerbetrieb mit Karussell und Zuckerstand für zusätzliche Unterhaltung sorgen. Am Montag klingt dort die Kerwe auch aus.