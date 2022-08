Unfassbar voll, unglaublich toll – bei der Resonanz zum wiederbelebten Stadtfest waren viele Superlative zu hören. Sogar die Absage des Feuerwerks am Montag konnte daran nichts ändern. Zufriedene Gesichter auch bei Veranstaltern und Ausrichtern.

Nach einer erzwungenen Pause durch die Pandemie wurde am Wochenende in Kirchheimbolanden das Residenzfest in 70. Auflage gefeiert. Drei Tage lang ließen es sich Tausende Besucher in den Weinlauben in der Altstadt gut gehen, genossen die offenen Läden am Sonntag oder die Fahrgeschäfte im Herrngarten.

„Es war ein friedliches und sehr gelungenes Fest und außerdem super besucht“, so die Bilanz von Stadtbürgermeister Marc Muchow. Zwar hatte auch der kommunale Vollzugsdienst ein Auge auf die Feiernden, alles in allem aber gab es wenig Gründe einzuschreiten.

Beim König der Löwen flossen bei manchen Zuschauern Tränen der Rührung. Foto: Alisha Manz/gratis In Gedenken an die Gründerin der Tanzschule, Isolde Dierks, ließen die Tänzerinnen Luftballons gen Himmel steigen. Foto: Alisha Manz/gratis Die kleinen Tänzerinnen ließen Zuschauerherzen schmelzen. Foto: Stepan In Bestform wirbelten die Mädels über die Bühne. Foto: Alisha Manz/gratis Bei der Westside-Story flogen die Röcke. Foto: Alisha Manz/gratis Lilli Knoll verzauberte mit einer Eigenchoreografie. Foto: Stepan Mächtig was los war allabendlich auf der Neuen Allee. Foto: Stepan Auch bei der Kulturnacht im Hof Langstrasse war beim Kunstworkshop mit Martin Koch einiges los. Foto: Stepan Uli Lamp bei einer Performance in der Orangerie. Foto: Stepan Beste Feierlaune herrschte in den Höfen. Foto: Stepan Foto 1 von 10

Zum Auftakt wurde am Freitag eine abgespeckte Version der Kulturnacht mit Ausstellungen, Lesungen und Konzerten geboten, am Samstag fanden sich Wein- und Erntehoheiten zur Eröffnung des Festes ein. Der Abend gehört dann den Feiernden in den Lauben und auf dem Römerplatz, wo an allen Tagen Live-Musik gespielt wurde. An 14 Stationen in der Altstadt versorgten Vereine, Gastronomen und Weingüter die Besucher, die die lauen Sommerabende in vollen Zügen auskosteten.

Die Residenzfestläufer durften sich am Samstag über ungewöhnliche Unterstützung freuen. Seite an Seite mit ihnen durchliefen Wehrleute aus Kirchheimbolanden mit voller Montur die Stadt bis in den Fünf-Kilometer-Zieleinlauf.

Feuerwerk wird nachgeholt

Bei der Matinee der Ballettschule Flex&Point verschlug es einer begeisterten Leserin zufolge den mehr als 500 Zuschauern ein ums andere Mal den Atem. Tänzerische Glanzleistungen, kreative Choreographien und kunstvolle Kostüme fesselten das Publikum volle zwei Stunden lang.

Das Feuerwerk, das wegen der Waldbrandgefahr schließlich doch verzichtet wurde, wird übrigens nachgeholt. Wann steht Muchow zufolge noch nicht fest.