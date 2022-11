Bei den Autozulieferern Borg Warner in Kirchheimbolanden und Adient in Rockenhausen hat am Mittwoch die Produktion zeitweise stillgestanden: Beschäftigte der beiden Unternehmen haben mit Warnstreiks die Forderungen der Gewerkschaft in der laufenden Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie unterstützt.

Die IG Metall im Bezirk Mitte, zu dem auch Rheinland-Pfalz gehört, fordert acht Prozent mehr Entgelt. Die Arbeitgeber haben bislang eine „Inflationsausgleichsprämie“ in Höhe von 3000 Euro angeboten, auf die keine Steuern und Abgaben entfallen. Eine Einigung ist bislang ausgeblieben. Beim Sitzhersteller Adient waren Mitarbeiter der Früh- und der Normalschicht aufgerufen, ihre Arbeit jeweils eine Stunde früher zu beenden.

Der zweite Bevollmächtigte der IG Metall Kaiserslautern, Alexander Ulrich, betonte: „Die hohen Preise für Energie und Lebensmittel sind zu einer großen Belastung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geworden. Daher: Wer die Preise kennt, braucht acht Prozent!“ Betriebsratsvorsitzender Ulrich Böttcher sagte: „Die Produktion und die produktionsnahe Bereiche stehen still. Und auch viele Auszubildende und Angestellte sind dem Aufruf gefolgt. Die Beschäftigten zeigen damit, dass sie hinter der Forderung der IG Metall stehen.“ Das Angebot der Arbeitgeber werde „als Provokation empfunden“.

Bei Borg Warner gab es in der Nacht, ab 0.01 Uhr, eine einstündige Kundgebung mit Reden, wie Wladislaw Wolter schildert. Die folgende Früh- und Spätschicht, so berichtet der Gewerkschaftssekretär der IG Metall Ludwigshafen-Frankenthal weiter, seien aufgerufen worden, die Arbeit eine Stunde früher zu beenden.