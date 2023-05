21 Tanzgruppen treten beim Charity-Dance in Kriegsfeld am Samstag, 10. Juni, gegeneinander an. Der Erlös kommt einem wohltätigen Zweck zugute. Das Besondere: Die Teilnehmer bestimmen selbst, wohin das Geld geht.

Ihr Talent für den guten Zweck einzusetzen, das ist gar nicht so außergewöhnlich für die Mitglieder der Allianz Deutscher Männertanzgruppen (ADM), die den Charity-Dance organisieren: Bereits mit dem „Handicup“ unterstützten sie den Förderverein „Ziemlich beste Kollegen“, der mit dem gespendeten Geld dabei hilft, Freizeitaktivitäten von Menschen mit Beeinträchtigungen am Zoar-Standort in Alzey zu ermöglichen. Nun hat sich das Team etwas Besonderes einfallen lassen: Alle Teilnehmer des Charity-Dance reichen zu Beginn des Wettbewerbs ein verschlossenes Kuvert ein, in dem sich der Name einer gemeinnützigen Organisation befindet. Der Erlös des Abends wird letztlich an jene Organisationen gespendet, die von den drei höchstplatzierten Tanzgruppen ausgewählt worden waren. Je besser die Platzierung im Wettbewerb, desto höher ist der Betrag, der am Ende gespendet wird. Übergeben wird das ertanzte Geld gemeinsam mit der Gruppe, die es gewonnen hat.

Amtierende deutsche Meister am Start

21 Solo-Tänzer und Tanzgruppen haben sich für den Wettbewerb angemeldet – und reisen dafür auch aus der Ferne an: Aus Welschneudorf kommt die mehrfach ausgezeichnete Showtanz-Gruppe „Dance Emotions“, die unter anderem amtierender deutscher Meister der Rheinischen Karnevals-Korporationen ist. Mit ihrem Programm „Highlander – Die epische Schlacht der Clans“ feiert „Dance Emotions“ sein zehnjähriges Bestehen. Auch die Rock-n-Roll-Tanzgruppe der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz ist beim Kriegsfelder Charity-Dance dabei. Außerdem werden drei Tanzgruppen der „Dance Society“ aus Alzey und die Gruppe „Filmreif“ aus Rödelheim erwartet.

Stefan Schreiweis, Vorsitzender der ADM sowie des Fördervereins „Ziemlich beste Kollegen“, sieht dem Charity-Dance mit großer Vorfreude entgegen. Auch er weiß noch nicht, wohin der Erlös am Ende geht, doch ist schon sehr gespannt: „Wir freuen uns, so ein tolles Event in Kriegsfeld veranstalten zu dürfen, und hoffen auf viele Zuschauer.“

Info

Der Charity-Dance steigt am Samstag, 10. Juni, ab 18 Uhr in der Turn- und Festhalle in Kriegsfeld, Einlass ab 17 Uhr. Tickets kosten 15 Euro (ermäßigt acht Euro) und können unter www.adm2019.de/adm8/ oder bei Stefan Schreiweis unter 06358 445002 vorbestellt werden.