Sein Vorgehen beim Überfall auf die Tankstelle in der Kaiserslauterer Straße war allzu stümperhaft. Nicht zuletzt deshalb ist der 25-Jährige seit Mittwochmittag wieder ein freier Mann. Zwar hat ihn das Schöffengericht am Amtsgericht in Rockenhausen zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Den Vollzug aber hat das Gericht zur Bewährung ausgesetzt.

Zur Urteilsverkündung ist der Angeklagte am Mittwoch noch in Handschellen geführt worden. Denn seit ihn die Polizei Mitte Juni in Unterfranken ausfindig gemacht und geschnappt hatte, hat der Mann in Untersuchungshaft schmoren müssen. Ein regulärer Gefängnisaufenthalt bleibt ihm nun erspart, das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Öffentlichen Frieden gestört

Der 25-Jährige hatte die Tat gestanden. Erbeutet hatte er bei dem Überfall am Abend des 7. Mai zwei Dosen Getränke. Stümperhaft nannten die Vorsitzende wie die Staatsanwältin das Vorgehen.

Schuldig sprach ihn das Gericht am Mittwoch auch der Störung des öffentlichen Friedens: Der zum Islam konvertierte Mann habe in Internet-Videos mit selbst verfassten Rap-Texten mehr oder weniger zu Mord und Totschlag aufgerufen. Er selbst sah dies als Kunst an – und seine Clips durch die Kunstfreiheit gedeckt.