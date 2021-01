Nicht genug damit, dass bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag in die Tankstelle im Rockenhausener Industriegebiet „Kreuzwiese“ eingebrochen sind und zahlreiche Packungen Zigaretten gestohlen haben. Die Diebe, die professionell vorgegangen seien, haben zudem den Verkaufsraum „regelrecht verwüstet“, so die Polizei. Diese geht von einem Sachschaden im fünfstelligen Bereich aus. Hinweise an die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter Telefon 0631 3690.