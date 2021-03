Ein 23-Jähriger wird verdächtigt, im Januar in die Tankstelle im Rockenhausener Industriegebiet „Kreuzwiese“ eingebrochen und zahlreiche Packungen Zigaretten gestohlen zu haben. Der Verkaufsraum war dabei laut Polizei „regelrecht verwüstet“ worden. Allerdings ist der Mann aus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal (Kreis Kusel) noch nicht überführt: Am Donnerstag haben Einsatzkräfte seine Wohnung durchsucht, jedoch keine Beweismittel gefunden. Derzeit macht die Polizei keine Angaben darüber, wie sie auf die Spur des Verdächtigen gekommen ist. Die Ermittlungen dauern an.