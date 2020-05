Die Tankstelle in der Kaiserslauterer Straße ist nach Polizeiangaben am Donnerstagabend überfallen worden. Gegen 20 Uhr betrat ein maskierter Mann den Verkaufsraum und bedrohte den Kassierer mit einem Messer. Dieser habe sich aber in Sicherheit bringen können, und der Täter rannte in Richtung Innenstadt davon. Die Polizei geht davon aus, dass er mehrere Getränkeflaschen erbeutete.

Der Mann wird als etwa 1,75 Meter groß und 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Nach Polizeiangaben ist er von schmächtiger Statur und hat blonde, zu einer sogenannten Undercut-Frisur geschnittene, Haare. Während des Überfalls war er mit einer blauen Jeans und einem blauen Pullover bekleidet. Darunter trug er ein rotes T-Shirt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631-369 2620.