Ein Mann, der verdächtigt wird, am 13. Juli die Tankstelle in Marnheim überfallen zu haben, ist festgenommen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Kaiserslautern am Donnerstag mit. Wie die Behörde mitteilt, handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen 38 Jahre alten Mann aus Kaiserslautern. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Ermittlungsrichter am Mittwoch Haftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr – der Tatverdächtige ist laut Staatsanwaltschaft einschlägig vorbestraft.

Der 38-Jährige hat von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. In rechtlicher Hinsicht wird ihm schwerer Raub vorgeworfen, nämlich Raub mit einer Waffe.

Der Mann hatte die Tankstelle morgens gegen 7.30 Uhr überfallen und dabei zwei Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe bedroht. Dann war er über die Theke gesprungen, hatte die Wechselgeldschublade mit 300 Euro Inhalt an sich genommen und war, anfangs zu Fuß, später mit dem Auto, geflüchtet.