Unter dem Titel „… und ich träumte schon immer in Farbe“ zeigt der Kulturverein Göllheim die farbenfrohen Arbeiten der Altleininger Künstlerin Tanja Lebski in der Kunstscheune Göllheim.

Die Ausstellung bietet einen im wahrsten Sinne des Wortes bunten Querschnitt durch verschiedene Schaffensphasen der Künstlerin, in deren Werken seit vielen Jahren die Farbe der maßgebliche Faktor ist, dessen Möglichkeiten sie in verschiedenen Medien auslotet. Sei es nun in Mosaik, Acryl oder Mixed Media. „Farbe ist Emotion im Bildnis, die Stimmung, das Unterbewusste“, sagt Tanja Lebski dazu, „mit dem Kombinieren, Schichten und Anordnen von Farbflächen öffnet sich ein ganzes Universum.“

