Die Talbrücke soll im Spätsommer des kommenden Jahres befahrbar sein. Das führte Volker Priebe vom Landesbetrieb Mobilität bei der jüngsten Ratssitzung in Imsweiler aus. Er informierte dort über den Zeitplan der Bauphase für die Umgehungsstraße.

Im September werde die Brücke mit schwerem Gerät in die richtige Lage positioniert. Das sei eine aufwändige Aktion. In den nächsten sechs Wochen erwarte man ein Ergebnis zur Veröffentlichung des Tunnelbaus. Dieser soll im Frühjahr 2024 abgeschlossen sein. Die komplette Fertigstellung der Umgehungsstraße soll dann im Sommer 2024 erledigt sein, so Priebe.

Weitere Themen

Der Spielplatz erhält einen neuen Zaun zum Nachbargrundstück Richtung Wasserschloss hin. Günstigster Bieter ist die Firma Drahthemmer. Sie erhielt den Auftrag.

Der überarbeitete Kabel und Trassenverlauf für die geplanten Windräder wurde von der Firma Juwi vorgestellt. Es gibt noch einen weiteren Vorschlag für einen alternativen Trassenverlauf, der geprüft wird. Weiterhin gab es einen Einwand eines Ratsmitgliedes, dass die Tiefe von einem Meter für die Verlegung der Kabel nicht ausreichend sei. Er empfiehlt 1,20 Meter, da der Tiefenmeißel der Gemeinde, der gelegentlich auf Feldern und Wegen zum Einsatz kommt, zu Schäden am Kabel und Ausfällen der Windräder führen könne.