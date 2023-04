Am Samstag wurde in der Hauptstraße in Teschenmoschel in ein Wohnhaus eingebrochen. Laut Polizei wurde die Terrassentür aufgehebelt, als die Bewohner nicht zu Hause waren. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und entwendeten diverse Gegenstände unter anderem Schmuck. Ein Anwohner habe gegen 12 Uhr mittags ein verdächtiges Geräusch gehört. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06361 917-0.