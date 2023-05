Die nächsten Tage bescheren unserer Region – von möglichem Nachtfrost abgesehen – überwiegend freundliches Frühlingswetter. Das ändert sich aber wahrscheinlich bereits zum kommenden Wochenende wieder.

Ein Hoch über Nordmeer und -see breitet seinen Einfluss bis Mitteleuropa aus, es sorgt bis Donnerstag für recht freundliches Wetter. Während sich die Luft mit sonniger Unterstützung tagsüber ordentlich aufheizen kann, besteht zumindest zur Wochenmitte bei nächtlichem Aufklaren die Gefahr von Bodenfrost. Zum Wochenende nimmt der Störungseinfluss aber wieder zu. Mit der Drehung des Windes auf Südwest wird es dann nachts wieder milder.

Vorhersage

Dienstag: Der Tag startet mit vielen Wolken. Bei zwischenzeitlicher Sonneneinstrahlung können sich bis Mittag noch einzelne kleine Schauer entwickeln. Im Laufe des Nachmittags setzt sich aber die Sonne immer häufiger durch, dabei liegen die Temperaturen im erträglichen Bereich.

Mittwoch: Nach Gefahr von nächtlichem Bodenfrost heizt die Sonne die Luftmasse bis Mittag spürbar auf. Ab spätem Nachmittag ziehen von Norden her Wolkenschleier übers Land und schirmen die Sonne ab. Dabei bleibt es trocken.

Donnerstag: Es halten sich zunächst meist nur dünne Schleierwolken, durch welche die Sonne noch recht gut scheinen kann. Erst im weiteren Verlauf des Tages wird die Wolkenschicht von Westen her dichter. Es sollte aber noch niederschlagsfrei bleiben. Die Temperaturen können weiter ansteigen. In der Nacht auf Freitag kann es stellenweise tröpfeln.

Weiterer Trend

Am Freitag gibt es eine ungleiche Mischung aus mehr Wolken und weniger Sonne. Mit zwischenzeitlicher Sonneneinstrahlung können sich aber am Nachmittag vermehrt teils kräftige Regengüsse bilden. Örtlich kann es dabei blitzen und donnern. Die Temperaturen bewegen sich im milden Frühlingsbereich. Am Samstag dominieren Wolken, Schauer bleiben jedoch nur die Ausnahme. Ab Sonntag geht es dann voraussichtlich durchwachsen weiter: Von Westen überqueren wieder häufiger Regen- und Schauerwolken unsere Region. Die Temperaturen sind für die Jahreszeit weiterhin etwas zu kühl.